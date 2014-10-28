标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦10月28日 - 以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：在当前这波小幅上涨的修正行情中，昨日升至1.2723可能是最后一步。相较于之前的跌势，这波涨势非常缓慢，所以证实其仅为修正行情。如果跌破1.2665，目前可能足以带动欧元更凶猛地下跌。
美元/日圆：以最小的机率躲过了偏空日反转(即美元没有收在107.78日圆下方)，不远汇价走势更加偏空，所以我们预计107.70中间区域的支撑位将受到更多攻击，如果跌破支撑位，那么美元很快将试探107低端水准。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2692 1.2697 -0.04 -7.66 1.3745
美元/日圆 107.97 107.81 +0.15 +2.54 105.30
欧元/日圆 137.03 136.87 +0.12 -5.25 144.63
美元/瑞郎 0.9503 0.9493 +0.11 +6.44 0.8928
英镑/美元 1.6092 1.6120 -0.17 -2.80 1.6556
美元/加元 1.1234 1.1244 -0.09 +5.78 1.0620
澳元/美元 0.8820 0.8801 +0.22 -1.04 0.8913
新西兰元/美元 0.7889 0.7892 -0.04 -3.86 0.8206
欧元/瑞郎 1.2062 1.2056 +0.05 -1.70 1.2271
欧元/英镑 0.7885 0.7877 +0.10 -4.97 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.3302 9.2705 +0.64 +5.46 8.8474
美元/挪威克朗 6.6063 6.5952 +0.17 +8.90 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 于春红; 审校 杜明霞)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。