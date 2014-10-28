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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 17:26 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦10月28日 - 以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：在当前这波小幅上涨的修正行情中，昨日升至1.2723可能是最后一步。相较于之前的跌势，这波涨势非常缓慢，所以证实其仅为修正行情。如果跌破1.2665，目前可能足以带动欧元更凶猛地下跌。

美元/日圆：以最小的机率躲过了偏空日反转(即美元没有收在107.78日圆下方)，不远汇价走势更加偏空，所以我们预计107.70中间区域的支撑位将受到更多攻击，如果跌破支撑位，那么美元很快将试探107低端水准。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2692 1.2697 -0.04 -7.66 1.3745

美元/日圆 107.97 107.81 +0.15 +2.54 105.30

欧元/日圆 137.03 136.87 +0.12 -5.25 144.63

美元/瑞郎 0.9503 0.9493 +0.11 +6.44 0.8928

英镑/美元 1.6092 1.6120 -0.17 -2.80 1.6556

美元/加元 1.1234 1.1244 -0.09 +5.78 1.0620

澳元/美元 0.8820 0.8801 +0.22 -1.04 0.8913

新西兰元/美元 0.7889 0.7892 -0.04 -3.86 0.8206

欧元/瑞郎 1.2062 1.2056 +0.05 -1.70 1.2271

欧元/英镑 0.7885 0.7877 +0.10 -4.97 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.3302 9.2705 +0.64 +5.46 8.8474

美元/挪威克朗 6.6063 6.5952 +0.17 +8.90 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 于春红; 审校 杜明霞)
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