CNH动态：离岸即期盘中创7个半月来高点，短期仍有一定支撑

路透北京10月28日 - 人民币中间价 周二续升并创一周高点，香港离岸人民币即期 亦随之连续三个交易日小幅走高，并于盘中突破6.20关键点位，创下7个半月来的高点，交易人士认为，短期人民币仍有一定支撑。

“CNN午盘突破了关键点位6.1200，近日是围绕在岸走势再加一些预期，短期还是会保持强势。”一位外资行交易员称，近日风向还是由CNY来定的。

本周需重点关注周四公布的美联储会议纪要。11月初，中国主办的亚太经合组织（APEC）领导人会议亦将召开。

有投行研究人士认为，近期人民币走强放大了中国经济面临的通缩压力。未来几个月人民币是否能够继续走强，将越来越取决于中国的出口数据。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮预计，四季度人民币兑美元会到6.05，人民币升值周期会持续到明年上半年，明年人民币汇率仍会保持先升后贬。

今年一季度，人民币兑美元贬值了2.6%，创1994年来最大单季跌幅，成功扭转了市场对于人民币的单边走势预期。二季度，人民币停止贬值，转而上涨了0.2%，从6月30日至今人民币继续走升1.4%左右。

本地时间17:07，离岸人民币现汇 报6.1175，较上日微涨27个点子，午盘一度涨至6.1160，创下自今年3月10日以来的盘中高点，CNH较在岸即期仍处折价状态，但两地价差缩窄为42个点子。

境内人民币兑美元 周二小幅走升至6.1133，盘中窄幅震荡态势延续，供求上以结汇为主。交易员认为，短期市场可能都将保持较为平静的态势。

无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2330/2350，上日收盘在6.2385。一年期NDF较离岸即期汇率贴水-1.89%左右。

全球汇市上，美元周二维持跌势，此前在隔夜市场上亦曾下滑，因疲弱的经济数据抑制投资人风险意愿，并压低美国公债收益率。美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚将开始备受关注的政策会议，市场预期联储立场将更加偏于温和，这也让美元承受压力。（完）

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