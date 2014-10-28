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债券 | 2014年 10月 28日 星期二 17:17 BJT

意大利金融：经济部长相信银行业者可通过市场操作填补资本缺口

路透米兰10月28日 - 意大利经济部长帕多安(Pier Carlo Padoan)周二表示，欧盟银行业压力测试过后显示资本短缺的两大意大利银行，将可以通过“市场操作”补充资本。

意大利西雅那银行(Banca MPS)及Carige 资本分别短缺21亿欧元(27亿美元)及8.14亿欧元。

当被记者问及两大银行该如何填补资本缺口时，帕多安称“相信可以通过市场操作加以解决”。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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