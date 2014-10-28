《中国债市每日综述》现券买气不坠IRS亦降，MLF传言强化政策放松预期

* 现券收益率及IRS回落

* 有传言指此前央行向股份制商行投放的SLF实际为MLF

* MLF为中期品种且可展期，强化宽松预期

* 现券买气不坠，国债期货午后亦加速上涨

* 央行放水且资金宽裕，现券慢牛行情料延续

路透上海10月28日 - 中国银行间债市周二现券收益率及IRS下跌；午后场内有传言称，央行此前向股份制商业银行定向投放的资金实际属于中期品种，且到期且还可展期等，再度引燃机构做多热情，且机构对资金面预期乐观，令现券买气不坠，国债期货午后也加速上涨。

交易员并指出，此外还有传言指除了此前的四大行和股份制外，城商行也可申请SLF(常备借贷便利工具)，总之归根结底，央行放水且资金宽松是多头士气高涨的根本原因，现券后续风险不大，慢牛行情有望延续，而收益率回落空间有多大，则要看放松力度会否进一步加大。

"央妈放水吗，就算四季度GDP稍微好一点，也架不住钱多啊，"上海一大型保险资管公司交易员称。

有本地媒体援引中金公司固收部门称，央行向股份制发放的不是SLF(常备借贷便利)，而是MLF(中期借贷便利)，期限是3个月，临近到期可能会重新约定利率并展期；上海一商业银行交易员指出，此消息应该是前一轮SLF消息的跟进，并不是新的宽松举措，但市场反应非常兴奋，“先走一步看一步吧，市场情绪也不能忽略，不能和市场对着干。”

此前路透曾援引数位消息人士指，央行向数家股份制商行发放了总规模在2,000亿元人民币左右的SLF，期限三个月，利率为3.5%，比上次向五大国有银行发放的SLF降低了10-20个BP。

上海一大型券商交易员认为，和此前现券收益率动辄单日下行10个bp之多相比，今日幅度有所收敛，大约在5-6bp，而宽松预期仍在，后市风险不大，不过收益率能否持续向下突破前期低点，有赖更多利好推动，例如公开市场上正回购利率进一步下调，或者央行进一步扩大定向刺激至更多金融机构等等。

周二公开市场上正回购操作量价皆稳，尽管市场对于正回购暂停或利率再次下行预期犹存，但央行暂时选择按兵不动，显示目前仍处上一轮宽松政策后的观察期。

剩余期限约9.82年的国开债140222券最新报价收益率 在4.34%，上日尾盘为4.38%。

国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收在95.828元，较上日结算价涨0.258元人民币，或0.27%。

**月末前维持乐观预期**

中国银行间资金市场周二起开始有新股IPO冻结资金陆续解冻，不过中国银行间资金市场隔夜及七天回购加权利率仍小涨，显示月末将至资金需求不减，这批IPO申购回款对流动性改善程度逊于预期。

而交易员们仍维持着月末前对资金面的乐观看法。因公开市场正回购操作力度温和，以及未来两日新股资金将继续回流。

本周仅有两只新股于周一网上申购，而自周二(28日)至周四(30日)，本轮首次公开发行(IPO)冻结的资金陆续解冻。

上海一银行交易员称，新股资金解冻肯定有益流动性，但“资金面改善不是特别明显，需求还是不少。”

她解释说，除了个别大行月末仍受税款上缴影响外，目前来看，并没有其他新的不利因素，因此不用过于担心资金面。至于有增无减的需求，可能是和机构此前多借隔夜等短期品种，到期滚动压力所致。

自10月13日以来，银行间市场质押式回购日成交金额均在1万亿元人民币以上，其中隔夜品种成交规模在9,000亿至1万亿元之间。

北京一银行交易员并指出，与需求方倾向于七天以内短期资金相比，资金供给方更乐于融出14天及以上期限，因价格更具吸引力。

今日银行间市场质押式回购总成交金额11,098.65亿元，较上日的11,598.54亿元续降；其中，隔夜品种为8,911亿元，上日为9,383.92亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5203 2.4970 +2.33 8,911.00

七天 3.1577 3.0884 +6.93 1,400.15

14天 3.7638 3.8597 -9.59 447.15

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.2100 9.5500 -734.00 2,946.52

七天 3.0000 4.7000 -170.00 265.12

14天 3.2000 4.1600 -96.00 28.09

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5800 2.5800 +0.00 --

七天 3.1800 3.1300 +5.00 --

14天 3.8000 3.7500 +5.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4910 2.4822 +0.88 --

七天 3.0590 3.0522 +0.68 --

三个月 4.4502 4.4660 -1.58 --