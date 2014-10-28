泰国经济：9月出口和进口都意外大幅反弹，对军政府是个好消息

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透曼谷10月28日 - 泰国9月出口和进口都意外反弹，对于自5月上台后就试图重振经济的军政府而言，这是个珍贵的好消息。
出口在泰国每年经济总量中占到逾60%的份额。泰国商务部周二表示，该国9月出口较上年同期增长3.19%，远好于路透调查预估的下降0.25%。8月泰国出口同比重挫7.4%，创下2011年末遭遇洪灾以来的最大降幅。
除中国外，泰国对其他主要市场的出口都增长，得益于经济复苏迹象。
进口也反弹，在经历连续14个月的下降后，泰国9月进口跳涨14.42%，大大超过分析师此前预估的下滑6.9%。8月进口为下降14.17%。
商务部称，9月进口额达到217亿美元，为16个月以来最高，得益于飞机、黄金、钢铁和原油的进口增加。
对面临疲弱内需困扰的泰国，这份贸易数据堪称亮点。近期的多项数据都不佳，增大了要求军政府出台更多举措来提振经济的压力。泰国经济在上半年萎缩。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。