泰国经济：9月出口和进口都意外大幅反弹，对军政府是个好消息

路透曼谷10月28日 - 泰国9月出口和进口都意外反弹，对于自5月上台后就试图重振经济的军政府而言，这是个珍贵的好消息。

出口在泰国每年经济总量中占到逾60%的份额。泰国商务部周二表示，该国9月出口较上年同期增长3.19%，远好于路透调查预估的下降0.25%。8月泰国出口同比重挫7.4%，创下2011年末遭遇洪灾以来的最大降幅。

除中国外，泰国对其他主要市场的出口都增长，得益于经济复苏迹象。

进口也反弹，在经历连续14个月的下降后，泰国9月进口跳涨14.42%，大大超过分析师此前预估的下滑6.9%。8月进口为下降14.17%。

商务部称，9月进口额达到217亿美元，为16个月以来最高，得益于飞机、黄金、钢铁和原油的进口增加。

对面临疲弱内需困扰的泰国，这份贸易数据堪称亮点。近期的多项数据都不佳，增大了要求军政府出台更多举措来提振经济的压力。泰国经济在上半年萎缩。（完）