台湾汇市：台币兑美元连两日微收升，FOMC利率决策揭晓前料区间盘整

* 台币兑美元连两日微幅收升 * 外资稍偏汇入但进口商买汇力道仍强 * 明日实质交易暂估在30.370-30.400 路透台北10月28日 - 台币兑美元 周二连两日微升。汇银人士认为， 由于美国最新公布服务业数据放缓至六个月低位，市场预期FOMC利率决策会议将释出安抚市 场的温和言论，带动台币区间偏升，但随着进口商进场买汇收敛升幅，料在FOMC利率决策揭 晓前，台币续处区间盘整格局。 汇银人士表示，美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)周二起将举行为期两天的利率决策 会议，并将于周三宣布利率决定，目前市场揣测美联储即便10月正式结束大规模购债举措， 但升息时点也不致太快，因为美国经济复苏步调尚未稳健，料将重申维持一段时间利率不变 。 〞FOMC利率决策出炉前，台币仍将窄幅波动。〞一大型商银交易人士说。 此外，交易员也提及，今日台股大涨、外资买超台股突破百亿台币等皆有利于台币区间 偏升，不过台币持续消化油款等大型进口商进场买汇力道，出口商交投也转趋观望，预估台 币明日实质交投暂看在30.370-30.400的区间狭幅整理。 另有外银交易员提及，尽管外资在台股买超幅度扩大，但外资汇入量能并不明显，此前 外资卖超台股的资金并未全然汇出，预估台币仍未跳脱区间盘整态势，短线趋势有利于外资 偏向汇入，看好台币有机会缓慢升值。 台币今日主要交易区间在30.375-30.394，上日交易区间在30.375-30.404。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一周天期美元/台币换汇点已缩减至价 平附近，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度亦较上日尾盘微幅缩减；一个月远汇报价TW D1MNDFOR=尾盘在30.360/30.380左右，上日纽约盘收在30.350。 台湾股市周二收升1.7%，表现优于日、韩等主要亚股，涨幅仅次于中国股市。分析师指 出，外资在台股期、现货同步偏多操作，舒缓市场对股市大户条款的疑虑，带动大盘开高走 高，明天有望挑战月线8,800点，但须留意大涨后的获利回吐卖压。今日外资及陆资在台股 买超扩大为122.38亿台币。 韩国韩元兑美元 周二小幅上涨，投资人预期美国联邦储备理事会将发表更为温和 的声明，促使市场人士减少美元曝险部位。 印尼卢比周二跌至逾一周低点，投 资者对印尼上调能源价格的计划缺乏耐心，因围绕印尼迟疑应对高昂能源补贴举措可能引发 资本外流的担忧升温。 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 10/28(二)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议(至29日)； 挪威央行公布金融稳定报告；瑞典央行宣布利率决定；9月美国耐久财订单；美国10月消费 者信心指数；意大利10月企业景气指数； 10/29(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定；新西兰央行公布官方 现金利率(OCR)；法国10月消费者信心指数； 10/30(四)：美国第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值；欧元区10月企业景气指 数；欧元区10月经济景气指数；德国10月经季节调整失业人数变化；德国10月消费者物价指 数(CPI)；日本9月全国核心消费者物价指数(CPI)及整体CPI。 10/31(五)：台湾公布第三季经济成长率概估值；日本9月建筑订单/房屋开工；美国9月 实质个人支出/加拿大8月GDP；美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)。美联储官员与12家地 区性银行高管开会，讨论减轻对银行业的监管负担；日本央行召开货币政策会议。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.398 30.403 30.375-30.403 30.403 7.33 5.08 元太外汇经纪公司 30.398 30.403 30.379-30.403 30.403 2.68 1.95 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.160/-0.130 -0.170/-0.140 (完)