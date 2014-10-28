中港个股：中国平安推金融旗舰店，打造互联网一站式财富管理平台

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透上海10月28日 - 作为中国金融牌照最齐全、业务范围最广的金融服务集团，中国平安 将其传统金融业务的销售向互联网延伸，周二正式推出平安金融旗舰店（chaoshi.pingan.com），以打造互联网上的一站式财富管理平台。
此前，国内互联网企业打造的理财平台，例如阿里巴巴 的淘宝理财、百度 旗下百度金融主要是代销金融产品为主，而平安金融旗舰店汇聚平安集团旗下银行、保险、证券、信托等所有金融产品并直接销售。
平安金融科技副总经理谢虹表示，目前用户对财富管理需求正发生变化，从原先的盲目追求高收益向安全可靠、一站式购买、智能化的服务并且便捷高效等方向演变，平安金融旗舰店的推出正是响应这种需求变化趋势。
“互联网企业往往从电商角度考虑客户需求，而要摸清客户需求，需从金融角度出发。”她说。
她指出，经过九个月的内部测试，平安金融旗舰店的访问用户数正呈指数级速度递增，恰恰反映出平安客户对这种一站式服务平台的高涨需求。
她还表示，未来平安金融旗舰店将进一步整合一账通大数据平台，集合金融帐户、收支消费等信息，多维度分析用户财务及消费习惯，支持金融旗舰店提供精准产品推送和定制个性化金融产品。
中国平安是国内传统金融企业中最为积极地尝试互联网金融的一家，除与阿里巴巴、腾讯 等合资组建了国内首家互联网保险公司外，中国平安还投资了P2P平台陆金所以及平安好房、平安好车等垂直电子商务平台。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.