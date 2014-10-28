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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 17:48 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶小幅收跌，受累于日圆走强和国外基金卖盘

“最近几周产胶国宣布的旨在支撑价格的举措构成正面因素，但投资者仍然怀疑这些措施的效果，因为这些国家此前就采取过类似手段，但未能提振备受打压的胶价。”一位交易员说道，“橡胶市场已经失去方向感。”

印尼主要的橡胶协会已经要求成员实施严格的销售限制举措，直至明年第二季。另外，泰国也公布了一系列扶助胶农的举措。

上海期交所主力1月橡胶合约 上涨95元人民币，收报每吨13,215元。

新加坡SICOM近月期胶11月合约 最新报每公斤157.70美分，下滑0.4美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/高琦 审校 杜明霞)
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