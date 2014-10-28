版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 18:06 BJT

台湾个股：金管会同意国泰金控旗下银行申设马尼拉分行

路透台北10月28日 - 台湾金管会周二表示，同意台湾资产最大金控国泰金控 旗下国泰世华商业银行向菲律宾主管机关申请设立马尼拉分行。

金管会新闻稿并指出，国泰世华银行考量菲律宾是台湾与东协会员国中排名第四的贸易伙伴，并评估菲律宾整体银行业经营环境及政经情势持续改善，规划将马尼拉代表人办事处升格为分行，以深耕东协市场。

金管会表示，除国泰世华商业银行在菲律宾设有1家代表人办事处外，尚有3家本国银行在菲律宾设立分支机构，分别为中国信托商业银行设立1家子行、兆丰国际商业银行及合作金库商业银行各设立1家分行。

国泰世华商业银行目前已设立国外分支机构包括2家子银行、6家分行、2家支行及5个代表人办事处，分别设置于美国、香港、新加坡、越南、马来西亚、柬埔寨及中国大陆等地区，合计9处设于东南亚。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐