台湾个股：金管会同意国泰金控旗下银行申设马尼拉分行

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透台北10月28日 - 台湾金管会周二表示，同意台湾资产最大金控国泰金控 旗下国泰世华商业银行向菲律宾主管机关申请设立马尼拉分行。
金管会新闻稿并指出，国泰世华银行考量菲律宾是台湾与东协会员国中排名第四的贸易伙伴，并评估菲律宾整体银行业经营环境及政经情势持续改善，规划将马尼拉代表人办事处升格为分行，以深耕东协市场。
金管会表示，除国泰世华商业银行在菲律宾设有1家代表人办事处外，尚有3家本国银行在菲律宾设立分支机构，分别为中国信托商业银行设立1家子行、兆丰国际商业银行及合作金库商业银行各设立1家分行。
国泰世华商业银行目前已设立国外分支机构包括2家子银行、6家分行、2家支行及5个代表人办事处，分别设置于美国、香港、新加坡、越南、马来西亚、柬埔寨及中国大陆等地区，合计9处设于东南亚。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。