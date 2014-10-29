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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 16:57 BJT

台湾债市：103/15期五年公债中, 证券业买超9.5亿台币

路透台北10月29日 - 台湾柜台买卖中心周三
公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/15A03
115=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    五年公债103/15期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      6.50     14.00        -7.50
     票券业         0      2.00        -2.00
     证券业     16.50      7.00        +9.50
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