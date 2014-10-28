中国房地产：若政策执行到位则房地产市场就不会继续下滑--华远地产

路透北京10月28日 - 今年以来中国楼市持续低迷，引发地方政府纷纷放松限购，央行亦在9月底放宽信贷条件。华远地产董事长任志强周二表示，如果政策能够用到位，房地产市场就不会继续下滑；而落实的不好的话可能是一个底部延长线，但是再向下的可能性不太大了。

任志强在第五届地产金融创新峰会上并称，9月份政府放宽信贷政策并非在救市，而是在回归，是为了让宏观经济变得更加平稳。

“个人觉得（房地产市场）不会继续下滑，前提条件是已经出台的政策用好、到位。如果已经出台的政策不用好或者不到位那就没准了，就是当政策没有像我们公布的条款那样实施或者落实，那就很难判断在这种政策下出现什么。”任志强说。

他并表示，今年最特殊的常态就是政策的经济周期越来越短，年内与房地产和宏观经济有关的政策包括两次降准、救济性银行贷款、机动性银行贷款、一万亿的棚改资金，还有调整利率和限购等等，“所以说如果这些政策能够全部落实，那么房地产可能就不再下滑了。”

国家统计局上周公布数据显示，1-9月房地产开发投资同比增长12.5%，低于1-8月增速13.2%；同期房屋新开工面积同比下降9.3%；商品房销售面积同比下降8.6%，销售额下降8.9%。

“投资还在增长，只是增长速度从去年底的19.8%变成了9月份的12.5%，年初估计今年应该到10%，就是进入个位数左右，9月份以后这个情况可能发生变化了。”任志强说，如果新的政策执行得好，下个月投资可能会开始回升或者上涨，随后到年底销售也可能开始出现略有回升的状态。

清华大学经济管理学院教授李稻葵在同一场合则认为目前的房地产调整时间可能会比较长，或将需要两年甚至于更长的时间。

“这一轮房地产调整恐怕不像2008年末到2009年大概几个月能够调整过来，尽管9月底限购政策已经基本退出，但这一轮调整恐怕时间比较长...恐怕需要两年甚至于更长的时间。”李稻葵说。

他认为，城里人的基本住房需求已经得到了满足，而且目前房地产金融环境跟以前不一样，个人财富投资或者保值增值的兴奋点已经从房地产投资转向了金融投资。

房地产市场的持续调整也给固定资产投资以及整体宏观经济构成了拖累，中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，增速创五年半低点，而中国政府年初设定的全年经济增长目标为7.5%左右。

李稻葵称，这一轮经济增速下滑，小的因素是国际环境，但该因素影响不大；大的因素主要是房地产的调整，房地产调整对中国经济的拖累是非常明显的。

他援引统计局数据表示，假如1-9月份房地产开发投资增速跟整个固定资产的增速齐平的，是16%，则前三季度GDP增速就可能因此上调0.3个百分点到7.7%。