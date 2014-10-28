中国煤炭：国家能源局调控煤炭总量，东部地区不再新建煤矿项目

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京10月28日 - 中国国家能源局周二发文表示，今后东部地区原则上将不再新建煤矿项目，中部地区（含东北）将按照“退一建一”模式，适度建设资源枯竭煤矿生产接续项目。
发布在国家能源局网站的关于调控煤炭总量优化产业布局的指导意见称，西部地区今后将重点围绕以电力外送为主的千万级大型煤电基地和现代煤化工项目用煤需要，在充分利用现有煤矿生产能力的前提下，新建配套煤矿项目。
“当前，中国经济增速放缓，结构调整加快，煤炭需求减弱，煤炭供需失衡矛盾日益突出。”国家能源局表示。
该份指导意见规定，各地不得核准新建30万吨/年以下煤矿、90万吨/年以下煤与瓦斯突出矿井，要对未按规定取得项目核准文件的煤矿建设项目，进行全面清理。
意见并称，要加快淘汰落后产能，继续淘汰9万吨/年及以下煤矿，鼓励具备条件的地区淘汰9万吨/年以上、30万吨/年以下煤矿，鼓励各地主动关闭灾害严重或扭亏无望矿井。
中国财政部此前公布今年1-9月国有企业利润，从行业看，煤炭、化工行业实现利润降幅仍较明显，有色行业仍未摆脱亏损。 (完)
(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。