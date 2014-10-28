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市场报道 | 2014年 10月 28日 星期二 18:19 BJT

欧洲汇市：英央行官员温和表态推动英镑小跌，关注美联储决议

最新的英央行货币政策会议记录显示，货币政策委员会成员坚决反对现在加息，指出国内通胀压力疲弱以及欧元区增长缓慢。

在九名委员中，目前只有威尔和麦卡弗蒂提出过加息。

英镑兑美元 小跌0.2%至1.6091。

英镑兑欧元 下跌0.1%至0.7886。

英镑兑美元在7月中旬曾一度达到六年高位，因预期英国央行本年底将开始加息。不过此后这种押注减弱，许多人预计明年下半年才会加息。

荷兰合作银行驻伦敦资深外汇分析师Jane Foley说：“几个月前，当时市场非常看多(英镑)时，英镑对于此类言论会非常脆弱。”

“不过既然市场已经对缺乏通胀压力做出反应，英镑的泡沫就不多了。”

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于今日稍后开始召开为期两天的会议，市场普遍认为美联储将结束资产购买举措。(完)

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(编译 朱晓军/王洋; 审校 于春红)
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