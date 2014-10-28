欧洲汇市：英央行官员温和表态推动英镑小跌，关注美联储决议

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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最新的英央行货币政策会议记录显示，货币政策委员会成员坚决反对现在加息，指出国内通胀压力疲弱以及欧元区增长缓慢。
在九名委员中，目前只有威尔和麦卡弗蒂提出过加息。
英镑兑美元 小跌0.2%至1.6091。
英镑兑欧元 下跌0.1%至0.7886。
英镑兑美元在7月中旬曾一度达到六年高位，因预期英国央行本年底将开始加息。不过此后这种押注减弱，许多人预计明年下半年才会加息。
荷兰合作银行驻伦敦资深外汇分析师Jane Foley说：“几个月前，当时市场非常看多(英镑)时，英镑对于此类言论会非常脆弱。”
“不过既然市场已经对缺乏通胀压力做出反应，英镑的泡沫就不多了。”
美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于今日稍后开始召开为期两天的会议，市场普遍认为美联储将结束资产购买举措。(完)
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(编译 朱晓军/王洋; 审校 于春红)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。