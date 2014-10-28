瑞典央行：总裁英韦斯称，不排除实施非传统政策的可能

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透斯德哥尔摩10月28日 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周二表示，若有必要推动通胀上扬，瑞典央行正准备采行非传统措施；此前该行已经将指标附买回利率降为零。
“若世界完全变了样...我们显然可以采行许多其他措施，这些措施仅涉及我们资产负债表的应用，大致与其他国家央行的做法一样，”英韦斯表示。
英韦斯在一场记者会上表示，瑞典央行并不预期有实施非传统措施的必要性，他目前并不希望表明央行正考虑采行哪些措施。
周二稍早，瑞典央行宣布降息25个基点至零利率，降幅大于预期，藉此力抗持续处于低档的通胀。 (完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。