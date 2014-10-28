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市场报道 | 2014年 10月 28日 星期二 18:52 BJT

瑞典央行：总裁英韦斯称，不排除实施非传统政策的可能

路透斯德哥尔摩10月28日 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周二表示，若有必要推动通胀上扬，瑞典央行正准备采行非传统措施；此前该行已经将指标附买回利率降为零。

“若世界完全变了样...我们显然可以采行许多其他措施，这些措施仅涉及我们资产负债表的应用，大致与其他国家央行的做法一样，”英韦斯表示。

英韦斯在一场记者会上表示，瑞典央行并不预期有实施非传统措施的必要性，他目前并不希望表明央行正考虑采行哪些措施。

周二稍早，瑞典央行宣布降息25个基点至零利率，降幅大于预期，藉此力抗持续处于低档的通胀。 (完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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