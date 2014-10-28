更新版 1-中国政治：加快推进反腐败国家立法，推行政府权力清单制度--四中全会

* 建立重大决策终身责任追究制

* 加快推进反腐败立法，抓紧出台反恐怖立法

* 推行政府权力清单制度

* 落实谁办案谁负责 (新增更多细节)

路透北京10月28日 - 中国中共四中全会决定指出，要健全依法决策机制，建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制；同时要加强重点领域立法，抓紧出台反恐怖等一批急需法律，并加快推进反腐败国家立法。

新华社周二授权发布的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》全文提到，推行政府权力清单制度，坚决消除权力设租寻租空间，坚决排除对执法活动的干预，完善确保依法独立公正行使审判权和检察权的制度。

“建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制，对决策严重失误或者依法应该及时作出决策但久拖不决造成重大损失、恶劣影响的，严格追究行政首长、负有责任的其他领导人员和相关责任人员的法律责任。”决定称。

在推进依法行政方面，决定还指出，严格执行罚缴分离和收支两条线管理制度，严禁收费罚没收入同部门利益直接或者变相挂钩；加强执法监督，坚决排除对执法活动的干预，防止和克服地方和部门保护主义，惩治执法腐败现象。

完善纠错问责机制，健全责令公开道歉、停职检查、引咎辞职、责令辞职、罢免等问责方式和程序。

针对保证公正司法，决定提出要完善确保依法独立公正行使审判权和检察权的制度，推动实行审判权和执行权相分离的体制改革试点。

“对干预司法机关办案的，给予党纪政纪处分；造成冤假错案或者其他严重后果的，依法追究刑事责任。”决定提出，实行办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制，确保案件处理经得起法律和历史检验。

建立法官、检察官逐级遴选制度，坚决惩治司法掮客行为；完善主审法官、合议庭、主任检察官、主办侦查员办案责任制，落实谁办案谁负责。

**加快反腐败立法**

十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马的官员不断。因此，决定提出加强重点领域立法方面，加快推进反腐败国家立法，完善惩治贪污贿赂犯罪法律制度，把贿赂犯罪对象由财物扩大为财物和其他财产性利益。

“加快推进反腐败国家立法，完善惩治和预防腐败体系，形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，坚决遏制和预防腐败现象。”决定称。

在国家安全方面，决定提出要加快国家安全法治建设，抓紧出台反恐怖等一批急需法律，推进公共安全法治化，构建国家安全法律制度体系。

要完善涉台法律法规，运用法律手段扞卫一个中国原则、反对“台独”，增进维护一个中国框架的共同认知。

决定并称，中国支持特别行政区行政长官和政府依法施政，保障内地与香港、澳门经贸关系发展和各领域交流合作，防范和反对外部势力干预港澳事务。