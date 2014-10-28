版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 18:54 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货升至约三周高位，受技术性买盘推升

路透吉隆坡10月28日 - 马来西亚棕榈油期货周二上升至约三周高位，交易员称系受技术性买盘推升，同时，马来西亚拟在生质燃料中增加使用棕榈油的计划，市场人士反应平淡。

指标1月合约 尾盘上涨至2,216马币(林吉特)，是10月9日以来最高位，终场收高2.1%至每吨2,212马币。

“市场在昨日稍稍修正之后，技术性买盘支撑市场，”吉隆坡一位外资经纪商交易员说。

总成交量为51,423口，高于35,000口的均值。

全球最第二大棕榈油产国马来西亚周二表示，从11月起将把棕榈油在生质燃料的比重从现行的5%提高至7%。

“这个消息对利好种植户--将有助于吸引生质燃料制造商的兴趣，长期而言可望对市场构成支持。”该位交易员说。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐