马来西亚期市：棕榈油期货升至约三周高位，受技术性买盘推升

指标1月合约 尾盘上涨至2,216马币(林吉特)，是10月9日以来最高位，终场收高2.1%至每吨2,212马币。

全球最第二大棕榈油产国马来西亚周二表示，从11月起将把棕榈油在生质燃料的比重从现行的5%提高至7%。