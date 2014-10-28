马来西亚期市：棕榈油期货升至约三周高位，受技术性买盘推升

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透吉隆坡10月28日 - 马来西亚棕榈油期货周二上升至约三周高位，交易员称系受技术性买盘推升，同时，马来西亚拟在生质燃料中增加使用棕榈油的计划，市场人士反应平淡。
指标1月合约 尾盘上涨至2,216马币(林吉特)，是10月9日以来最高位，终场收高2.1%至每吨2,212马币。
“市场在昨日稍稍修正之后，技术性买盘支撑市场，”吉隆坡一位外资经纪商交易员说。
总成交量为51,423口，高于35,000口的均值。
全球最第二大棕榈油产国马来西亚周二表示，从11月起将把棕榈油在生质燃料的比重从现行的5%提高至7%。
“这个消息对利好种植户--将有助于吸引生质燃料制造商的兴趣，长期而言可望对市场构成支持。”该位交易员说。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。