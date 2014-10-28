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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 19:21 BJT

美股业绩：辉瑞第三季经调整后每股盈余为0.57美元，优于预期

路透10月28日 - 辉瑞 公布：

* 第三季营收为124亿美元，汤森路透I/B/E/S调查预估为122.4亿

* 辉瑞第三季经调整后每股盈余为0.57美元，汤森路透I/B/E/S预估为0.55美元

* 辉瑞预估2014年经调整后每股盈余为2.23-2.27美元

* 汤森路透I/B/E/S调查预估辉瑞2014年每股盈余为2.24美元 (完)
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