国际油市：亚洲380-CST燃料油现货升水略走强，但前景疲软

路透新加坡10月28日 - 亚洲380-CST燃料油现货升水周二小幅走强，然而需求疲弱抑制涨势。

路透数据显示，亚洲380-CST燃料油现货较新加坡报价升水每吨上涨0.05美元至1.30美元。

“似乎是因有太多油品供应，但(在新加坡)需求却非常疲弱，”新加坡一交易商说。

越南Petrolimex拟标购11月10-17日装运的3万吨180-cst燃料油，标案将在10月29日截止，投标有效期限到30日。

不过，来自东南亚国家的现货需求并未拉抬180-cst燃料油升水，该升水仍持平在每吨0.80美元，因为并没有庞大的意外需求。

现货交易方面，没有成交回报。(完)

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