国际油市：航煤裂解价差上扬，区域需求稳健

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透新加坡10月28日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，产业消息人士称，此乃因区域空运需求料将在年末假期升高，且预期北亚的取暖需求扩增。
路透数据显示，11月航煤裂解价差上升0.25美元，每桶较迪拜原油升水16.38美元，远高于柴油裂解价差的每桶14.66美元。
亚太航空公司协会(Association of Asia Pacific Airlines/AAPA)周二公布初步数据显示，9月区域航空业者共计载运了2,080万国际线乘客，较上年同期增加3.5%。
AAPA总经理在一份新闻稿中指出，虽然空运旅客数量持续成长，货运需求持续增加，市况仍颇具挑战性。
交易商预期航煤需求升温，以满足年底旅运需求。
现货交易方面，有一笔柴油交易，未有航煤交易。
嘉能可出售23.5万桶含硫10ppm柴油给维多，11月12-16日装运，每桶较新加坡11月10-14日平均报价升水1.10美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。