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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 19:37 BJT

国际油市：航煤裂解价差上扬，区域需求稳健

路透新加坡10月28日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，产业消息人士称，此乃因区域空运需求料将在年末假期升高，且预期北亚的取暖需求扩增。

路透数据显示，11月航煤裂解价差上升0.25美元，每桶较迪拜原油升水16.38美元，远高于柴油裂解价差的每桶14.66美元。

亚太航空公司协会(Association of Asia Pacific Airlines/AAPA)周二公布初步数据显示，9月区域航空业者共计载运了2,080万国际线乘客，较上年同期增加3.5%。

AAPA总经理在一份新闻稿中指出，虽然空运旅客数量持续成长，货运需求持续增加，市况仍颇具挑战性。

交易商预期航煤需求升温，以满足年底旅运需求。

现货交易方面，有一笔柴油交易，未有航煤交易。

嘉能可出售23.5万桶含硫10ppm柴油给维多，11月12-16日装运，每桶较新加坡11月10-14日平均报价升水1.10美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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