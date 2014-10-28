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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 19:48 BJT

美股业绩：惠而浦公布第三季获利升高，但调降全年财测

路透10月28日 - 惠而浦(Whirlpool) 周二公布季度获利上升，受北美及欧洲洗衣机、乾衣机、烹调设备及冰箱销售扩增带动。

但这家全球最大家电业者调降全年度获利预估，因计入收购Indesit Company SpA及合肥荣事达三洋电器的成本。

惠而浦预期年度稀释后每股净利介于9.40-9.90美元，低于先前预估的10.30-10.80美元。

惠而浦公布第三季获利2.30亿美元，每股盈余(ESP)为2.88美元，上年同期分别为1.96亿及2.42美元。

营收成长2%至48亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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