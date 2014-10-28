美股业绩：惠而浦公布第三季获利升高，但调降全年财测

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透10月28日 - 惠而浦(Whirlpool) 周二公布季度获利上升，受北美及欧洲洗衣机、乾衣机、烹调设备及冰箱销售扩增带动。
但这家全球最大家电业者调降全年度获利预估，因计入收购Indesit Company SpA及合肥荣事达三洋电器的成本。
惠而浦预期年度稀释后每股净利介于9.40-9.90美元，低于先前预估的10.30-10.80美元。
惠而浦公布第三季获利2.30亿美元，每股盈余(ESP)为2.88美元，上年同期分别为1.96亿及2.42美元。
营收成长2%至48亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选