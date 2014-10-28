背景资料：中共中央历届“四中全会”回顾

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京10月28日 - 中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议，于2014年10月20日至23日在北京举行。全会听取和讨论了习近平受中央政治局委托作的工作报告，审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。
新华社周二授权发布的决定全文提出，要健全依法决策机制，建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制；同时要加强重点领域立法，抓紧出台反恐怖等一批急需法律，并加快推进反腐败国家立法。
全会还确认了中央政治局之前作出的给予李东生、蒋洁敏、杨金山、王永春、李春城、万庆良开除党籍的处分。
梳理改革开放以来历次共产党的全会，以“依法治国”作为主题，十八届四中全会还是党史上的第一次。
以下为历届“四中全会”回顾：
--十八届四中全会，2014年10月20日至23日，审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。确认政治局之前作出的给予李东生、蒋洁敏、杨金山、王永春、李春城、万庆良开除党籍的处分。
--十七届四中全会，2009年9月15日至18日，通过了《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》。
--十六届四中全会，2004年9月16日至19日，通过《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》。决定胡锦涛任中共中央军事委员会主席。撤销田凤山中央委员会委员职务，开除其党籍。
--十五届四中全会，1999年9月19日至22日，通过《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》。增补胡锦涛为中央军事委员会副主席。撤销许运鸿中央委员会候补委员职务，开除其党籍。
--十四届四中全会，1994年9月25日至28日，集中讨论了党的建设问题，并作出了《中共中央关于加强党的建设几个重大问题的决定》
--十三届四中全会，1989年6月23日至24日，全会对中央领导机构的部分成员进行了调整，选举江泽民为中央委员会总书记。
--十二届四中全会，1985年9月16日，通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的建议(草案)》。讨论确定了进一步实现中央领导机构成员新老交替的原则。
--十一届四中全会，1979年9月25日至28日，讨论通过《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》。
--八届四中全会，1958年5月3日，讨论了党的“八大”二次会议的议程、代表团的组成和大会主席团的组成等议题。
--七届四中全会，1954年2月6日至10日，通过《第七届中央委员会第四次全体会议的决议》和《关于增强党的团结的决议》。（完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。