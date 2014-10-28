美股业绩：杜邦第三季获利优于预估，因缩减成本奏效

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透10月28日 - 杜邦(DuPont) 公布第三季获利优于分析师平均预期，因该公司努力削减成本，帮助旗下七个部门当中有五个营业利润率增加。
杜邦是美国市值最大的化工品制造商。杜邦公布第三季营业利润增加17%至4.97亿美元，帮助抵销其农产品部门疲弱表现，后者占杜邦合并净营收约五分之一。
“在缓慢成长的大环境中，我们的利润率能增加，反应出我们执行计划时所蓄积的动能...”执行长Ellen Kullman在声明稿中指出。
该公司预计全球经济成长迟滞，第四季并将继续有来自农业及汇率方面的挑战。
杜邦经调整后每股获利0.54美元，仅略高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的0.53美元。
杜邦并公布在2019年前每年删减成本10亿美元的计划。该公司并将分拆机能化学品业务，该业务占公司合并净营收将近22%。
9月30日止的第三季当中，可归属于杜邦的净利增加至4.33亿美元，或每股0.47美元。上年同期为2.85亿美元，或每股0.30美元。
净营收下滑3%至75.1亿美元，低于分析师预估的79.5亿美元。(完)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。