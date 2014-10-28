美股业绩：杜邦第三季获利优于预估，因缩减成本奏效

路透10月28日 - 杜邦(DuPont) 公布第三季获利优于分析师平均预期，因该公司努力削减成本，帮助旗下七个部门当中有五个营业利润率增加。

杜邦是美国市值最大的化工品制造商。杜邦公布第三季营业利润增加17%至4.97亿美元，帮助抵销其农产品部门疲弱表现，后者占杜邦合并净营收约五分之一。

“在缓慢成长的大环境中，我们的利润率能增加，反应出我们执行计划时所蓄积的动能...”执行长Ellen Kullman在声明稿中指出。

该公司预计全球经济成长迟滞，第四季并将继续有来自农业及汇率方面的挑战。

杜邦经调整后每股获利0.54美元，仅略高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的0.53美元。

杜邦并公布在2019年前每年删减成本10亿美元的计划。该公司并将分拆机能化学品业务，该业务占公司合并净营收将近22%。

9月30日止的第三季当中，可归属于杜邦的净利增加至4.33亿美元，或每股0.47美元。上年同期为2.85亿美元，或每股0.30美元。