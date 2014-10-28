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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 19:43 BJT

东南亚股市：印尼下滑至近两周低点，关注美联储会议结果

路透10月28日 - 东南亚股市周二涨跌互见，其中印尼股市跌至近两周低点，在此同时投资人静待今日稍晚展开的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议结果，以寻求美国利率走向的线索。

印尼股市 收低0.5%至10月16日以来最低，连续第三个交易日下滑，因该国新派任的内阁损及投资人信心。

雅加达Trimegah Securities在一份研究报告中指出，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)的内阁中出于政治考量的人选多于预期，且握有多个重要职位。

Trimegah Securities预期市场将抱持质疑心态，需要见到燃料油价格调涨幅度达到2,000卢比以上，才能够赢回投资人全部信心。

汤森路透数据显示，外资周二在印尼卖超5,246万美元。

其他市场方面，投资人大多对于美联储会议结果感到忧心。

菲律宾 及新加坡股市 均下跌0.5%至一周低点。

泰国股市 逆势上涨0.6%至10月9日以来最高收位，尽管汤森路透数据显示外资卖超7,153万美元。

马来西亚股市 扳回稍早跌幅微幅收高，越南股市 则是因逢低承接而反弹。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 422.90 -0.53 -0.13 +8.89 388.37

新加坡 3211.65 -14.46 -0.45 +1.40 3167.43

马来西亚 1825.68 2.53 +0.14 -2.21 1866.96

泰国 1556.53 8.64 +0.56 +19.85 1298.71

印尼 5001.30 -22.99 -0.46 +17.01 4274.18

菲律宾 7066.74 -36.80 -0.52 +19.98 5889.83

越南 583.13 2.33 +0.40 +15.56 504.63

(完)

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(编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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