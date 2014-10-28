东南亚股市：印尼下滑至近两周低点，关注美联储会议结果

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透10月28日 - 东南亚股市周二涨跌互见，其中印尼股市跌至近两周低点，在此同时投资人静待今日稍晚展开的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议结果，以寻求美国利率走向的线索。
印尼股市 收低0.5%至10月16日以来最低，连续第三个交易日下滑，因该国新派任的内阁损及投资人信心。
雅加达Trimegah Securities在一份研究报告中指出，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)的内阁中出于政治考量的人选多于预期，且握有多个重要职位。
Trimegah Securities预期市场将抱持质疑心态，需要见到燃料油价格调涨幅度达到2,000卢比以上，才能够赢回投资人全部信心。
汤森路透数据显示，外资周二在印尼卖超5,246万美元。
其他市场方面，投资人大多对于美联储会议结果感到忧心。
菲律宾 及新加坡股市 均下跌0.5%至一周低点。
泰国股市 逆势上涨0.6%至10月9日以来最高收位，尽管汤森路透数据显示外资卖超7,153万美元。
马来西亚股市 扳回稍早跌幅微幅收高，越南股市 则是因逢低承接而反弹。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 422.90 -0.53 -0.13 +8.89 388.37
新加坡 3211.65 -14.46 -0.45 +1.40 3167.43
马来西亚 1825.68 2.53 +0.14 -2.21 1866.96
泰国 1556.53 8.64 +0.56 +19.85 1298.71
印尼 5001.30 -22.99 -0.46 +17.01 4274.18
菲律宾 7066.74 -36.80 -0.52 +19.98 5889.83
越南 583.13 2.33 +0.40 +15.56 504.63
(完)
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(编译 张明钧; 审校 李婷仪)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。