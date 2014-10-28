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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 19:52 BJT

美股业绩：手袋制造商Coach第一季度营收下滑10%，北美市场不振

路透10月28日 - 手袋制造商Coach 公布季度营收下滑10%，因最大的北美市场营业额下滑。

Coach于9月27日止第一季度净利下滑至1.191亿美元，每股盈余0.43美元，上年同期分别为2.179亿及0.77美元。

净营收从11.5亿美元降至10.4亿美元。

北美营收下滑19%至6.34亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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