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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 20:00 BJT

美股业绩：康宁季度净营收大增23%，电视及智能手机用玻璃需求扩张

路透10月28日 - 特殊玻璃制造商康宁 公布季度净营收上扬23%，受助于电视及智能手机用玻璃需求扩张。

康宁表示，第三季净营收成长至25.4亿美元，上年同期为20.7亿美元。

净利增加至10.1亿美元，每股盈余为0.72美元，上年同期分别为4.08亿及0.28美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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