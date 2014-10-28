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市场报道 | 2014年 10月 28日 星期二 21:39 BJT

美国热股：Twitter用户数量及参与度令人失望，股价盘初下跌逾11%

路透10月28日 - Twitter 尽管第三季用户增长了23%，但一个备受关注的用户参与度指标下滑7%令人失望。公司预计第四季营收可能也逊于市场目标。

Twitter盘初股价下跌逾11%，报约42.76美元。周一收报48.56美元。(完)
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