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市场报道 | 2014年 10月 28日 星期二 21:36 BJT

美国热股：康宁季度净营收大增23%，然股价盘初下跌约2.3%

路透10月28日 - 特殊玻璃制造商康宁 公布季度净营收上扬23%，受助于电视及智能手机用玻璃需求扩张。

康宁股价盘初下跌约2.3%，报18.41美元，上日收报18.85美元。(完)
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