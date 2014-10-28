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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 20:39 BJT

美股业绩：自由港第三季获利下滑32%，受金属价格下滑拖累

路透10月28日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 公布季度获利下滑32%，受到金属价格下滑的冲击。

9月30日止的第三季，可归属股东净利下跌至5.52亿美元，或每股0.53美元。上年同期获利为8.21亿美元，或每股0.79美元。

营收下滑7.6%至57.0亿美元。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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