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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 21:34 BJT

美国热股：惠而浦公布第三季获利升高，盘初股价下跌0.7%

路透10月28日 - 惠而浦(Whirlpool) 周二公布季度获利上升，受北美及欧洲洗衣机、乾衣机、烹调设备及冰箱销售扩增带动。

惠而浦盘初股价跌约0.7%，报156.1美元。周一收报157.4美元。(完)
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