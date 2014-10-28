国际油市：亚洲石脑油裂解价差自27个月低点回升

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透新加坡10月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二自27个月低点小幅回升至每吨59.18美元，交易商表示，布兰特原油价格下滑，加上现货需求给予这个供过于求的市场带来短暂提振。
交易商称，韩国三星道达尔买进12月上半月交运的全馏分石脑油，贴水程度大过日本成本加运费(C&F)报价每吨贴水13美元。
贴水扩大反应亚洲供应浮滥的程度，此间价格很少见到在贴水区域，因此区域通常处于短缺状态。
这样的情势在8月有了改变，来自欧洲及地中海等地的西方船货大量输往亚洲。
对于卖家而言，这样的情势可能进一步恶化，因阿拉伯联合大公国(阿联酋)Ruwais炼厂扩产即将竣工，该国石脑油出口料增加。
现货市场方面石脑油及汽油各有一笔交易。
维多出售一批92辛烷值汽油给PTT，11月23-27从新加坡装运，每桶较新加坡离岸价格(FOB)升水1.40美元。
维多另从Sietco买进一批1月上半月交运的石脑油船货，每吨711美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。