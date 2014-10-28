国际油市：亚洲石脑油裂解价差自27个月低点回升

路透新加坡10月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二自27个月低点小幅回升至每吨59.18美元，交易商表示，布兰特原油价格下滑，加上现货需求给予这个供过于求的市场带来短暂提振。

交易商称，韩国三星道达尔买进12月上半月交运的全馏分石脑油，贴水程度大过日本成本加运费(C&F)报价每吨贴水13美元。

贴水扩大反应亚洲供应浮滥的程度，此间价格很少见到在贴水区域，因此区域通常处于短缺状态。

这样的情势在8月有了改变，来自欧洲及地中海等地的西方船货大量输往亚洲。

对于卖家而言，这样的情势可能进一步恶化，因阿拉伯联合大公国(阿联酋)Ruwais炼厂扩产即将竣工，该国石脑油出口料增加。

现货市场方面石脑油及汽油各有一笔交易。

维多出售一批92辛烷值汽油给PTT，11月23-27从新加坡装运，每桶较新加坡离岸价格(FOB)升水1.40美元。

维多另从Sietco买进一批1月上半月交运的石脑油船货，每吨711美元。(完)

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