更新版 1-美股业绩：辉瑞第三季获利及营收均优于预期，但未暗示任何收购计划

路透10月28日 - 美国最大制药厂辉瑞 公布季度获利优于预期，受到癌症药物销售成长以及新兴市场对其药品需求扩张，但该公司并未暗示任何并购计划。辉瑞最近欲收购对手英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)并未成功。

辉瑞周二公布，第三季获利26.7亿美元，或每股获利0.42美元。上年同期为25.9亿美元，或每股0.39美元。

扣除特殊项目，辉瑞每股盈余0.57美元，汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为0.55美元。

营收下滑2%至123.6亿美元，因受到非专利药竞争，以及与安进 共同营销关节炎药物Enbrel的长期合约到期。但营收仍高过分析师所预估的122.4亿美元。

辉瑞缩小全年获利预估区间至每股2.23-2.27美元，先前预估区间为2.20-2.30美元。

未来四年，辉瑞产品将面临对手非专利药的挑战，例如治疗神经疼痛药物Lyrica或者威而刚(Viagra)等，辉瑞面临取得新药物的压力。该公司在财报中警告称，其Celebrex止痛药在12月开始将在美国面临低价非专利药的竞争。(完)