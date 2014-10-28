更新版 1-美股业绩：辉瑞第三季获利及营收均优于预期，但未暗示任何收购计划

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透10月28日 - 美国最大制药厂辉瑞 公布季度获利优于预期，受到癌症药物销售成长以及新兴市场对其药品需求扩张，但该公司并未暗示任何并购计划。辉瑞最近欲收购对手英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)并未成功。
辉瑞周二公布，第三季获利26.7亿美元，或每股获利0.42美元。上年同期为25.9亿美元，或每股0.39美元。
扣除特殊项目，辉瑞每股盈余0.57美元，汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为0.55美元。
营收下滑2%至123.6亿美元，因受到非专利药竞争，以及与安进 共同营销关节炎药物Enbrel的长期合约到期。但营收仍高过分析师所预估的122.4亿美元。
辉瑞缩小全年获利预估区间至每股2.23-2.27美元，先前预估区间为2.20-2.30美元。
未来四年，辉瑞产品将面临对手非专利药的挑战，例如治疗神经疼痛药物Lyrica或者威而刚(Viagra)等，辉瑞面临取得新药物的压力。该公司在财报中警告称，其Celebrex止痛药在12月开始将在美国面临低价非专利药的竞争。(完)
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选