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市场报道 | 2014年 10月 28日 星期二 21:40 BJT

美国股市：盘初上涨，但涨幅受到经济数据欠佳箝制

路透纽约10月28日 - 美国股市周二开盘上涨，但经济数据逊于预期令涨势受限，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)则是准备展开为期两天会议。

道琼工业指数 盘初上涨52.21点或0.31%，至16,870.15点；标准普尔500指数 涨6.25点或0.32%，至1,967.88点；Nasdaq指数 涨20.34点或0.45%，至4,506.28点。(完)
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