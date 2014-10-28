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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 22:08 BJT

表格：美国里奇蒙联邦储备银行10月综合制造业指数为正20，9月为正14

路透10月28日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，10月综合制造业指数为正20，9月为正14。 以下为具体数据及分项：

10月 　 9月 　 8月 　 三个月均值 制造业综合指数 20 14 12 15

出货 23 11 10 15

新订单 22 14 13 17 产能利用 13 13 17 14 投入物价 　 2.22 2.10 1.39 　 -- 产出物价 　1.23 1.17 0.76 　 -- 制成品库存 15 23 16 18
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