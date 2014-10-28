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债券 | 2014年 10月 28日 星期二 23:49 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，因美国数据令人失望

路透约翰内斯堡10月28日 - 南非兰特兑美元周二升至六周高位，因美国耐久财订单逊于预期。

在美国商务部公布9月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.7%，创下八个月来最大月度降幅后，兰特兑美元即升至10.8850兰特，上日纽约汇市收报10.9410兰特。

“美国数据大大出乎市场意外，使投资者不安，特别是数据公布的时间和美联储政策会议很接近，”ETM Analytics分析师Sean McClagan说。

市场原本预估扣除飞机的非国防资本财订单较前月成长0.6%，且也在今日美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两年的政策会议。

在1508 GMT，兰特兑美元 升0.74%，报10.8600兰特，接近突破10.86的下一道阻力水平。
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