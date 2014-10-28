英国债市：长债下跌，之前英国发售40亿英镑超长期英债

路透伦敦10月28日 - 英国长债周二小幅下跌，因市场消化40亿英镑的超长期英债供应，且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前，全球股市场上涨。

英国透过银团发售2068年到期的英债，收益率报2.966%，银团获得超过140亿英镑的认购。相比其之前2068年到期英债银团发售，这次发售的收益率是创纪录低位。这是发达国家发行的年期最长的普通公债。

尽管固定收益策略师表示，这次发售结果强劲，但发售规模令长期英债受压。长期英债表现不及可比德债和较短期英债。

30年期英债收益率 上升约4个基点，收报2.97%，可比德债收益率 升0.7个基点，10年期英债收益率 上涨3个基点。

30年期英债/德债收益率差走宽3个基点，报122个基点，为约三周来最高水平，10年期英债/德债收益率差仅走宽约1个基点。(完)

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