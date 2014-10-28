英国债市：长债下跌，之前英国发售40亿英镑超长期英债

德国经济：政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透伦敦10月28日 - 英国长债周二小幅下跌，因市场消化40亿英镑的超长期英债供应，且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前，全球股市场上涨。
英国透过银团发售2068年到期的英债，收益率报2.966%，银团获得超过140亿英镑的认购。相比其之前2068年到期英债银团发售，这次发售的收益率是创纪录低位。这是发达国家发行的年期最长的普通公债。
尽管固定收益策略师表示，这次发售结果强劲，但发售规模令长期英债受压。长期英债表现不及可比德债和较短期英债。
30年期英债收益率 上升约4个基点，收报2.97%，可比德债收益率 升0.7个基点，10年期英债收益率 上涨3个基点。
30年期英债/德债收益率差走宽3个基点，报122个基点，为约三周来最高水平，10年期英债/德债收益率差仅走宽约1个基点。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 母红)
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透上海4月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% 上限6.20% AA- 2.16 第3-7年偿还20%本金 安徽省信用担保集团担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 简阳
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