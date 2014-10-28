欧洲股市：收高，受企业强劲业绩提振

* FTSEurofirst 300指数收升0.9%

* 瑞银和诺华制药股价升幅居前，之前公布业绩

路透爱丁堡10月28日 - 欧洲股市周二上涨，扭转上日下跌的走势，因诺华制药 和瑞银 等多家绩优股公布好于预期的业绩，扶助提振市场人气。

欧洲股市上涨，受助于德股DAX指数 上升1.9%，以及二线欧元区市场跳涨，其中西班牙IBEX指数 急升2%，意大利FTSE MIB指数 劲涨2.4%。

法国CAC指数 仅收升0.4%，英国富时100指数 仅收高0.6%，因法国药厂赛诺菲安万特 和渣打银行 公布的业绩不及预期，两者股价大幅下跌，拖累法国和英国股市的表现。

企业季报普遍较强劲，扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.9%，报1,317.09点。

瑞银升幅居首，劲升5.8%，之前该行公布净利同比上升32%，好于市场预期。诺华制药和荷兰电信商KPN 公布的业绩优于预期，股价上扬。

汤森路透Starmine提供的数据显示，本业绩季迄今，约四分之一的STOXX Europe 600指数成份股企业公布了业绩，大约66%的企业获利符合或优于预期，61%的营收符合或高于预估。(完)