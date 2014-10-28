欧洲股市：收高，受企业强劲业绩提振

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数收升0.9%
* 瑞银和诺华制药股价升幅居前，之前公布业绩
路透爱丁堡10月28日 - 欧洲股市周二上涨，扭转上日下跌的走势，因诺华制药 和瑞银 等多家绩优股公布好于预期的业绩，扶助提振市场人气。
欧洲股市上涨，受助于德股DAX指数 上升1.9%，以及二线欧元区市场跳涨，其中西班牙IBEX指数 急升2%，意大利FTSE MIB指数 劲涨2.4%。
法国CAC指数 仅收升0.4%，英国富时100指数 仅收高0.6%，因法国药厂赛诺菲安万特 和渣打银行 公布的业绩不及预期，两者股价大幅下跌，拖累法国和英国股市的表现。
企业季报普遍较强劲，扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.9%，报1,317.09点。
瑞银升幅居首，劲升5.8%，之前该行公布净利同比上升32%，好于市场预期。诺华制药和荷兰电信商KPN 公布的业绩优于预期，股价上扬。
汤森路透Starmine提供的数据显示，本业绩季迄今，约四分之一的STOXX Europe 600指数成份股企业公布了业绩，大约66%的企业获利符合或优于预期，61%的营收符合或高于预估。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。