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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 02:48 BJT

金属期市：期铜触及两周高位，因忧虑供应受扰

* 印尼和秘鲁铜矿将举行罢工

* 期镍急升逾5%，触及每吨15,550美元的一周高位

路透伦敦10月28日 - 期铜价格周二触及两周高位，因两个主要矿场将举行罢工淡化了供应不断增长的前景，另外，中国需求上升的预期扶助巩固市场乐观情绪。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收升0.97%，报每吨6,795美元，稍早触及两周高位6,797.75美元。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 印尼铜矿的矿工将在下周举行为期一个月的罢工，秘鲁最大的铜矿Antamina的工人计划在11月10日开始无限期罢工。

自由港麦克默伦公布季报时表示，大量印尼GRASBERG露天铜的矿工未按班表上班，造成露天铜矿10月产量下降。公司还报告，季度获利下降32%。

路透调查显示，预计铜市今年出现供过于求，明年供应过剩的情况将更严重，但罢工和延误等事件可能影响上述预期。

“铜供应受扰使铜市有所回稳，价格小幅反弹，”法国兴业分析师Robin Bhar说。

需求方面，中国统计局公布，9月规模以上工业企业实现利润5,633.9亿元，同比增长回正至0.4%，而8月份为同比下降0.6%。

市场关注本周美联储政策会议，美联储可能重申对升息还要等较长一段时间的意愿。

期镍 急升5.25%，收报15,550美元，为约一周最高，因主要供应国印尼的矿石出口禁令，促使投资者重新评估买入的理据。

期锡 收高1.66%，报每吨19,875美元。期锌 收升0.04%，报2,256美元。

期铝 收涨0.71%，报每吨1,998美元。期铅 收涨0.94%，报2,033美元。(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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