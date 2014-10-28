金属期市：期铜触及两周高位，因忧虑供应受扰

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
* 印尼和秘鲁铜矿将举行罢工
* 期镍急升逾5%，触及每吨15,550美元的一周高位
路透伦敦10月28日 - 期铜价格周二触及两周高位，因两个主要矿场将举行罢工淡化了供应不断增长的前景，另外，中国需求上升的预期扶助巩固市场乐观情绪。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收升0.97%，报每吨6,795美元，稍早触及两周高位6,797.75美元。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 印尼铜矿的矿工将在下周举行为期一个月的罢工，秘鲁最大的铜矿Antamina的工人计划在11月10日开始无限期罢工。
自由港麦克默伦公布季报时表示，大量印尼GRASBERG露天铜的矿工未按班表上班，造成露天铜矿10月产量下降。公司还报告，季度获利下降32%。
路透调查显示，预计铜市今年出现供过于求，明年供应过剩的情况将更严重，但罢工和延误等事件可能影响上述预期。
“铜供应受扰使铜市有所回稳，价格小幅反弹，”法国兴业分析师Robin Bhar说。
需求方面，中国统计局公布，9月规模以上工业企业实现利润5,633.9亿元，同比增长回正至0.4%，而8月份为同比下降0.6%。
市场关注本周美联储政策会议，美联储可能重申对升息还要等较长一段时间的意愿。
期镍 急升5.25%，收报15,550美元，为约一周最高，因主要供应国印尼的矿石出口禁令，促使投资者重新评估买入的理据。
期锡 收高1.66%，报每吨19,875美元。期锌 收升0.04%，报2,256美元。
期铝 收涨0.71%，报每吨1,998美元。期铅 收涨0.94%，报2,033美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡4月25日 - 燃料油裂解价差周二小升至六周高位，受原油 价格低迷提振。380-cst燃料油现货升水小升，因浮现来自中石油的买兴 。 180-cst燃料油5月裂解价差 向六周新高小幅攀升，因 原油价格依旧低迷。 180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差 较前一日上涨0 .15美元至每桶负3.42美元，较布兰特原油的裂解价差 则 跌至负4.84美元，较周一上涨0.21美元。 韩国的SK Energy称，预计汽油需求强劲，会在当前季度支持亚洲的 炼化利润率。 该公司表示，另外中国独立炼厂的运营限制，以及中国成品油出口配 额减少，也可能会支持成品油炼化利润率。 普氏窗口报告有11艘、总计22万吨380-cst燃料油船货成交，大部分 集中在窗口的中后期。 中石油买走了其中的九艘，是主要的买家。中航油和Coastal各买入 一艘。 而卖家