美国债市：公债因美股走强而下跌，静待美联储政策声明

德国经济：政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
* 公债价格下跌，因股市上涨
* 美联储决策者周三将公布政策声明
* 财政部标售的290亿美元两年期公债需求疲弱
路透纽约10月28日 - 美国公债价格周二下跌，因全球股市上升，且投资者静待可能带动市场走势的美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明。
10年期美债价格 尾盘下跌7/32，缩减盘中的跌幅，收益率报2.28%。10年期公债收益率周一收报2.266%。
“市场静待美国联邦公开市场委员会(FOMC)的声明，”Wilmington Trust固定收益投资组合经理Wilmer Stith说。“我们如坐针毡，不知道美联储的政策声明是否有任何改变。”
美联储主席叶伦和其他决策者周二开始为期两天的政策会议，周三将公布政策声明。
分析师预计，FOMC将在声明中将重申，尽管撤走了购债刺激计划，但联储可能等待相当长时间后再升息，以降低近期市场的波动性。
“美联储不结束购债刺激计划的机率为零，”U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman说。
Heckman说，美联储很可能在明年上半年升息。
他说，公债收益率早盘上升，部分因股市和德债及其他欧洲公债收益率攀升。
MSCI全球股市指数 周二上涨0.80%。美股也上扬。
在美国商务部公布9月扣除飞机的非国防资本财订单较前月意外下降1.7%，创下今年1月来最大降幅后，公债价格缩减跌幅。
该数据不及市场增长0.6%的预期，并和显示企业资本投资意愿改善的调查相悖。
“这是一份令人失望的报告，它表明经济的这个部分对GDP的贡献将略逊于原先的设想，”TD Securities策略师Millan Mulraine向客户表示。
30年期公债收益率 报3.061%，价格下跌16/32，早盘高见3.068%。
此外，美国财政部标售290亿美元两年期公债，投标倍数为3.11，分析师称这显示需求疲弱，且得标利率是五个月来最低的0.425%。
“目前收益率处于极低水平，投资者对在这种情况下增加头寸有些迟疑，”Heckman说。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 母红)
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
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