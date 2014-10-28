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债券 | 2014年 10月 29日 星期三 04:33 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔反弹，上日因总统罗塞夫连任而下跌

路透圣保罗10月28日 - 巴西雷亚尔兑美元周二收涨，因总统罗塞夫连任成功引发市场上日下跌后，低吸买家入市。

其他拉美货币多数上涨，因美国经济数据良莠不齐，燃点对美国升息将较预期更晚的希望。

巴西雷亚尔兑美元 收高约2%，报2.47雷亚尔。

其他拉美货币也和雷亚尔一起上涨，智利披索兑美元 上升0.9%，受助于铜价上涨。铜是智利的主要出口商品。(完)
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