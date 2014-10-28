全球金市：金价因美国耐久财订单疲弱而上涨，关注美联储政策声明

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透纽约/伦敦10月28日 - 金价周二小升，因弱于预期的美国资本支出数据令美元受压，市场静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)将公布的政策声明。
数据显示美国9月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.7%，创下八个月来最大降幅。 该数据提醒人们谨慎看待美国经济表现，但其他数据显示美国经济稳定增长。
投资者聚焦周三下午美联储发布最新政策声明，美联储可能强调将等待相当长时间才升息的意愿。
“耐久财订单数据公布后金市上涨，这在一定程度上让市场相信，美联储在本周发布的声明中将继续保持低利率政策，不会出现任何异常的措辞，”RBC Capital Markets副总裁George Gero说。
1849 GMT，现货金 上涨0.3%，报每盎司1,228.47美元，稍早触及两周低位1,222.20美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金 收高0.10美元，报每盎司1,229.40美元。路透初步数据显示，成交量和30日均值一致。
金价升幅受限，因标普500指数上升，且数据显示美国10月消费者信心升至七年高位。
金价也受到实货需求支撑。
美国铸币局10月迄今售出约6万盎司美国鹰金币，为1月来最高的月度销售。
现货银 升0.7%，报每盎司17.20美元。
现货铂金 上涨1%，报每盎司1,260.40美元。现货钯金 升1.8%，报每盎司790.70美元，稍早触及近三周高位798美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡4月25日 - 燃料油裂解价差周二小升至六周高位，受原油 价格低迷提振。380-cst燃料油现货升水小升，因浮现来自中石油的买兴 。 180-cst燃料油5月裂解价差 向六周新高小幅攀升，因 原油价格依旧低迷。 180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差 较前一日上涨0 .15美元至每桶负3.42美元，较布兰特原油的裂解价差 则 跌至负4.84美元，较周一上涨0.21美元。 韩国的SK Energy称，预计汽油需求强劲，会在当前季度支持亚洲的 炼化利润率。 该公司表示，另外中国独立炼厂的运营限制，以及中国成品油出口配 额减少，也可能会支持成品油炼化利润率。 普氏窗口报告有11艘、总计22万吨380-cst燃料油船货成交，大部分 集中在窗口的中后期。 中石油买走了其中的九艘，是主要的买家。中航油和Coastal各买入 一艘。 而卖家