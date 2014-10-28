纽约期市：ICE可可期货延续跌势，因埃博拉疫情忧虑缓解

路透纽约/伦敦10月28日 - 可可期货周二放量跌至五个月新低，因西非产量强劲，盖过对埃博拉病毒可能蔓延至主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)和加纳的忧虑。
洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货在连跌两日后小升，原糖期货尾盘上扬。
ICE-12月可可期货 收跌47美元，或1.6%，报每吨2,923美元，稍早跌至5月19日来最低的2,914美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货 收跌29英镑，或1.5%，报每吨1,884英镑。
ICE-3月原糖期货 收高0.1美分，或0.6%，报每磅16.13美分。
LIFFE-12月白糖期货 收涨6.10美元，或1.4%，报每吨427.80美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收高1.45美分，或0.8%，报每磅1.9235美元，LIFFE-1月罗布斯塔咖啡期货 涨7美元，或0.3%，收报每吨2,024美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)