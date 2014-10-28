美国股市：跳涨逾1%，标普500指数收在50日移动均线之上

* 标普500指数和Russell 2000指数收在关键移动均线之上

* 安进上涨但Twitter下跌，之前两家公布了业绩

* 美国10月消费者信心指数升至2007年来最高

* 道指涨1.1%，标普500指数升1.2%，Nasdaq指数涨1.8%

路透纽约10月28日 - 美国股市周二跳升逾1%，标普500指数约一个月来首次收在50日移动均线之上，因强劲的企业获利缓解了对美国企业前景的担忧。

美股全线上涨，标普500指数10大类股全部攀升。能源股是今日升幅最大的板块，劲升2.2%，费城证交所石油服务指数 急升3.4%。

美国10月消费者信心指数升至2007年来最高，也增强了市场的利好基调。该报告盖过了9月扣除飞机的非国防资本财订单创八个月最大按月跌幅的影响。

安进 攀升6.1%，报157.19美元，大大提振标普500指数和Nasdaq指数，上日该公司公布的2015年财测好于市场预期。Nasdaq生物科技指数 升1.3%。

从本业绩期开锣至今，大部份美国企业公布的第三季业绩优于分析师预期，部分缓和了对美元上涨和全球需求疲弱对企业业绩造成的影响的忧虑。

“我们没有看到大企业因为美元上涨或其他任何原因而下调其财测，迄今公布的企业季报很强劲，令人释怀，”Capital Advisors投资组合经理Channing Smith说。

但一些备受关注的企业盈利令人失望。Twitter 大跌9.8%，报43.78美元，之前公司公布，尽管第三季用户基数增长，但备受关注的用户参与度指标下跌。

道琼工业指数 收高187.81点，或1.12%，至17,005.75点；标准普尔500指数 收涨23.42点，或1.19%，至1,985.05点；Nasdaq指数 上扬78.361点，或1.75%，至4,564.294点。

标普500指数收在50日移动均线之上，为9月29日来首次，显示市场动能变得更加正面。Russell 2000指数 跳升2.7%，升穿200日移动均线，为9月19日来首见。

在收盘后，Facebook Inc 公布营收增长近60%，股价在盘后交易中几无变动。

美联储今日开始举行为期两天的政策会议，投资者静待联储声明，从中寻找其对经济前景的看法。可以肯定，美联储将在会上宣布结束购债计划，但可能会强调将在相当长时间内保持利率在纪录低位。

纽约证交所，上涨股与下跌股分别为2,582股和501股，比率为5.15:1； Nasdaq市场，上涨股与下跌股分别为2,171股和526股，比率为4.13:1。

64只标普500指数成份股触及52周新高，两只触及52周新低；133只Nasdaq综合指数成份股触及新高，36只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约61.7亿股，低于10月迄今均值79.2亿股。(完)