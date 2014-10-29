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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 08:07 BJT

日本数据：9月工业生产较前月上升2.7%，为1月以来最快增速

路透东京10月29日 - 日本经济产业省周三公布，9月工业生产较前月上升2.7%，改变了前一月下降1.9%的局面。该数据可能缓解对日本工业活动及整体经济前景的担忧。

路透调查预估中值显示，分析师原预计9月工业生产上升2.2%。

经济产业省公布调查显示，制造商预期10月工业产出较前月下滑0.1%，而11月则预计上升1.0%。(完)

(编译 张涛；审校 徐文焰)
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