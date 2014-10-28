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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 06:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 40.15 +1.07 +2.74 1009926

搜狐 44.47 +1.44 +3.35 408485

网易 92.75 +0.78 +0.85 369506

百度 228.96 +9.04 +4.11 4650593

台湾

台湾积体电路 21.59 +0.23 +1.08 2675261

联电 2.01 +0.02 +1.01 253210

日月光 5.95 +0.05 +0.85 139121

硅品精密 6.52 -0.25 -3.69 2284133

和信超媒体 0.99 -0.02 -1.99 409353

友达 4.37 +0.24 +5.81 206823

中华电信 30.38 +0.31 +1.03 16398

台湾国际航电 57.20 +0.59 +1.04 2847618

香港

中国移动 59.34 +1.98 +3.45 161329

中国联通 14.79 +0.38 +2.64 71012

中国电信 63.78 +3.76 +6.26 10874

中芯国际 5.10 +0.05 +0.99 38415

电讯盈科 6.33 +0.13 +2.10 509

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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