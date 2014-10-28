《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月28日

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 40.15 +1.07 +2.74 1009926
搜狐 44.47 +1.44 +3.35 408485
网易 92.75 +0.78 +0.85 369506
百度 228.96 +9.04 +4.11 4650593
台湾
台湾积体电路 21.59 +0.23 +1.08 2675261
联电 2.01 +0.02 +1.01 253210
日月光 5.95 +0.05 +0.85 139121
硅品精密 6.52 -0.25 -3.69 2284133
和信超媒体 0.99 -0.02 -1.99 409353
友达 4.37 +0.24 +5.81 206823
中华电信 30.38 +0.31 +1.03 16398
台湾国际航电 57.20 +0.59 +1.04 2847618
香港
中国移动 59.34 +1.98 +3.45 161329
中国联通 14.79 +0.38 +2.64 71012
中国电信 63.78 +3.76 +6.26 10874
中芯国际 5.10 +0.05 +0.99 38415
电讯盈科 6.33 +0.13 +2.10 509
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张荻)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡4月25日 - 燃料油裂解价差周二小升至六周高位，受原油 价格低迷提振。380-cst燃料油现货升水小升，因浮现来自中石油的买兴 。 180-cst燃料油5月裂解价差 向六周新高小幅攀升，因 原油价格依旧低迷。 180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差 较前一日上涨0 .15美元至每桶负3.42美元，较布兰特原油的裂解价差 则 跌至负4.84美元，较周一上涨0.21美元。 韩国的SK Energy称，预计汽油需求强劲，会在当前季度支持亚洲的 炼化利润率。 该公司表示，另外中国独立炼厂的运营限制，以及中国成品油出口配 额减少，也可能会支持成品油炼化利润率。 普氏窗口报告有11艘、总计22万吨380-cst燃料油船货成交，大部分 集中在窗口的中后期。 中石油买走了其中的九艘，是主要的买家。中航油和Coastal各买入 一艘。 而卖家