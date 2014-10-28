英国利率：可在更长时间内维持低利率--央行副总裁康利夫

IHS Global Insight英国分析师Howard Archer说道：“英国央行近期升息的可能性正在快速下降，这也是货币政策委员会(MPC)一些委员目前似乎急于传递的信息。”

官方数据显示，英国9月消费者物价指数(CPI)涨幅跌至五年低点1.2%，薪资增长则更加缓慢。康利夫称，鉴于过去一年失业率迅速下降，这种情况令人意外。

MPC中赞成加息的两位委员威尔和麦卡弗蒂曾表示过薪资可能会出现较大幅度增长，康利夫称或许有这种可能。

但也有可能英国劳动力的持续增加，将会打压薪资增长。

康利夫补充道，过早加息的风险要超过以往，因全球经济正在放缓，且一旦加息证实是个错误，那么接近于零的利率几乎未留下进一步宽松的空间。

他说道：“通胀压力意外加大的风险较扩张停滞和通胀进一步下滑来说，或许更为可控。”(完)