澳新经济指标预测--10月29日-11月5日****

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月27日当周 10月29日(三) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 10月 -- 13.4% 企业活动指数 -- 37.0% 2000 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 10月30日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 9月 -- +3.3% 0030 澳洲出口物价 第三季 -4.8% -7.9% 进口物价 持平 -3.0% 2145 新西兰建筑许可 9月 -- 持平 10月31日(五) 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 -- -0.1% (较上年同期) -- +2.3% 0030 澳洲民间部门信贷 9月 +0.4% +0.4% 房屋信贷 -- +0.6% 11月3日当周 11月2日(日) 2230 澳洲AIG制造业指数 10月 -- 46.5 11月2-3日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.1% 11月3日(一) 0030 澳洲建筑许可 9月 -- +3.0% 民间住房建筑许可 -- -1.8% 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 10月 -- -3.5% 11月4日(二) 2145 新西兰经季节调整失业率 第三季 -- 5.6% 经季节调整就业人口(较前季) -- +0.4% 11月5日(三) 暂无重要数据。 (完)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡4月25日 - 燃料油裂解价差周二小升至六周高位，受原油 价格低迷提振。380-cst燃料油现货升水小升，因浮现来自中石油的买兴 。 180-cst燃料油5月裂解价差 向六周新高小幅攀升，因 原油价格依旧低迷。 180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差 较前一日上涨0 .15美元至每桶负3.42美元，较布兰特原油的裂解价差 则 跌至负4.84美元，较周一上涨0.21美元。 韩国的SK Energy称，预计汽油需求强劲，会在当前季度支持亚洲的 炼化利润率。 该公司表示，另外中国独立炼厂的运营限制，以及中国成品油出口配 额减少，也可能会支持成品油炼化利润率。 普氏窗口报告有11艘、总计22万吨380-cst燃料油船货成交，大部分 集中在窗口的中后期。 中石油买走了其中的九艘，是主要的买家。中航油和Coastal各买入 一艘。 而卖家