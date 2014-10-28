《全球汇市》美元在美联储会议结束前走软，瑞典降息打压克朗

美元兑日圆 勉力持于108.10日圆上方附近，从周二低位107.69回升，部分因为全球股市上涨，压抑避险货币日圆的需求。
欧洲与美国股市周二皆上涨，受瑞银集团(UBS) 与安进 等企业获利强劲提振。
周三亚洲没有重大经济数据公布，因此市场将直接关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结果。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2735 1.2734 +0.01 -7.35 1.3745
美元/日圆 108.09 108.14 -0.05 +2.65 105.30
欧元/日圆 137.65 137.71 -0.04 -4.89 144.73
美元/瑞郎 0.9468 0.9471 -0.03 +6.05 0.8928
英镑/美元 1.6135 1.6130 +0.03 -2.54 1.6556
美元/加元 1.1166 1.1164 +0.02 +5.14 1.0620
澳元/美元 0.8855 0.8854 +0.01 -0.65 0.8913
新西兰元/美元 0.7916 0.7918 -0.03 -3.53 0.8206
澳元/日圆 95.710 95.750 -0.04 +1.98 93.850
新西兰元/日圆 85.560 85.630 -0.08 -0.98 86.410
英镑/日圆 174.40 174.43 -0.02 +0.04 174.33
澳元/新西兰元 1.1178 1.1176 +0.02 +3.04 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 王丽鑫/许娜/陈宗琦；审校 张涛/张荻/徐文焰)