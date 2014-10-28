金砖国家：10月28日股汇市收盘纵览

路透10月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月28日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二收涨1.51%或14.74点，报992.54点。
中国股市：沪综指收升2.1%创三个月最大单日涨幅，流动性缓解助市场强势反弹
香港股市：恒指收涨1.6%，因预计FED放慢升息步伐且中国进行国企改革
中国汇市：人民币连续第三天收升，短期料保持稳中见升态势
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巴西股市：收盘大涨，在总统罗塞夫(Dilma Rousseff)获连任引发深跌之后，逢低买家入场吸筹。巴西指标Bovespa指数 收涨3.6%，报52,330.03点，国营企业和银行的股价涨幅居前。
拉美汇市：巴西雷亚尔反弹，上日因总统罗塞夫连任而下跌
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南非股市：收涨，本币走强推动FirstRand 和Mr. Price 等银行和零售类股上涨，进而拉抬大盘。指标Top-40绩优股指数 收涨0.85%，报43,181点，综合指数 录得同样涨幅，报48,460.93点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因美国数据令人失望
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印度股市：收涨，并创逾一个月收盘新高，Ranbaxy Laboratories 公布六个季度以来首次实现获利之后，制药类股获得提振。印度指标BSE指数 收涨0.48%，或127.92点，报26,880.82点。NSE指数 收涨0.45%，或35.90点，报8,027.60点。
印度汇市：印度卢比收盘略有下跌，在近两周的飙升之后稍作喘息；虽然进口商在月底之前发力买进美元，但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议之前，总体来说人气谨慎。印度卢比兑美元 收报61.32/33，略低于周一收盘时的61.30/31。 ]
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.97%，报1,049.580点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.5%，报578.29点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.44%，报42.4680卢布；卢布兑欧元 跌0.71%，报54.0500卢布。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)