《香港报摘》--经济日报10月29日

* 头版头条：

--沪港通延期，但没有明显打击市场对港股的信心，恒指 昨反弹377点，收复23,500关口，挑战23,700点“占中”前水平。投资者等待沪港通之际，焦点暂回归基本面，预计绩优股及国企改革概念股持续受捧。

* 其他：

--占领活动持续逾月，贸发局总裁方舜文称，暂未见香港外贸受影响，近期展览及会议的举办亦未反映外国商家对港信心受损，贸发局昨在法国举行的大型推介会反应好过预期。

--正在法国巴黎推广香港人民币业务的金管局，昨日与法国中央银行行长Christian Noyer，签署人民币业务合作备忘录，希望日后两地有更多人民币相关业务合作。

--大市反弹，令新股奥星生命科技 招股大收旺场，首日孖展(保证金融资)认购已达153.5亿港元，超购393倍。另外，一人火锅连锁店“呷哺呷哺”亦已提交上市申请，拟集资2亿美元（约15.6亿港元）。

--奢侈品股COACH 截至今年9月底首季净收入1.19亿美元，较去年同期减45%。

--银行加息吸人民币行动持续，建行亚洲昨将三款人民币定期存款，划一加息0.1厘，包括三个月存期由3.5厘微升至3.6厘，半年期则加至3.35厘。这是继星展后，本周第二家港银上调人币定存息率。（完）

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