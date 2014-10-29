《中国报摘》--中国证券报10月29日

* 头版头条:

--《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》发布，决定指出，应加强重点领域立法。依法保障公民权利，加快完善体现权利公平、机会公平、规则公平的法律制度，保障公民人身权、财产权、基本政治权利等各项权利不受侵犯。

* 其他:

--公募基金三季报悉数披露完毕。据天相投顾的统计数据显示，今年三季度公募基金实现利润超过2,100亿元人民币，资产规模达到38,989.19亿元。同时，统计数据显示，公募基金在三季度热捧军工股，而医药股被大幅减持。

--清华大学教授李稻葵认为，房地产市场的此轮调整直接影响着宏观经济的增长；他表示，根据测算，如果过去九个月房地产投资增速与固定资产投资增速持平，那么前三季度GDP增速就会由现在的7.4%上升到7.7%。

--住房城乡建设部新闻发言人倪虹表示，住建部很关注最近楼市数据的变化情况，用市场的手段调控市场的问题，这将是下一步调控的主要方向和手段。

--记者获悉，国开行 行长郑之杰在该行三季度工作会议上指出，截至9月末，国开行资产总额9.96万亿元，贷款余额7.65万亿元；不良贷款率0.53%，连续38个季度控制在1%以内，不良贷款率、不良贷款额实现双降。

--中国社会科学院副院长、学部委员蔡昉表示，当前的经济减速主要是由于潜在增长率下降，不宜从需求方进行刺激，追求超越潜在增长率的经济增速。但通过深化改革可以提升潜在增长率，这是应对“未富先老”、避免中等收入陷阱的唯一出路。

--中国智能交通协会理事长吴忠泽估计，到2015年，中国智能交通产业有望达到1000亿元规模。

--阿里巴巴集团 宣布，将旗下航旅事业部升级为航旅事业群，“淘宝旅行”升级为全新独立品牌“阿里旅行·去啊”，并使用新域名alitrip.com。新品牌将以无线、服务、创新、平台作为四大战略，与在线旅游公司开展更激烈的竞争。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)