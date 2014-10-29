《中国报摘》--中国证券报10月29日

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
* 头版头条:
--《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》发布，决定指出，应加强重点领域立法。依法保障公民权利，加快完善体现权利公平、机会公平、规则公平的法律制度，保障公民人身权、财产权、基本政治权利等各项权利不受侵犯。
* 其他:
--公募基金三季报悉数披露完毕。据天相投顾的统计数据显示，今年三季度公募基金实现利润超过2,100亿元人民币，资产规模达到38,989.19亿元。同时，统计数据显示，公募基金在三季度热捧军工股，而医药股被大幅减持。
--清华大学教授李稻葵认为，房地产市场的此轮调整直接影响着宏观经济的增长；他表示，根据测算，如果过去九个月房地产投资增速与固定资产投资增速持平，那么前三季度GDP增速就会由现在的7.4%上升到7.7%。
--住房城乡建设部新闻发言人倪虹表示，住建部很关注最近楼市数据的变化情况，用市场的手段调控市场的问题，这将是下一步调控的主要方向和手段。
--记者获悉，国开行 行长郑之杰在该行三季度工作会议上指出，截至9月末，国开行资产总额9.96万亿元，贷款余额7.65万亿元；不良贷款率0.53%，连续38个季度控制在1%以内，不良贷款率、不良贷款额实现双降。
--中国社会科学院副院长、学部委员蔡昉表示，当前的经济减速主要是由于潜在增长率下降，不宜从需求方进行刺激，追求超越潜在增长率的经济增速。但通过深化改革可以提升潜在增长率，这是应对“未富先老”、避免中等收入陷阱的唯一出路。
--中国智能交通协会理事长吴忠泽估计，到2015年，中国智能交通产业有望达到1000亿元规模。
--阿里巴巴集团 宣布，将旗下航旅事业部升级为航旅事业群，“淘宝旅行”升级为全新独立品牌“阿里旅行·去啊”，并使用新域名alitrip.com。新品牌将以无线、服务、创新、平台作为四大战略，与在线旅游公司开展更激烈的竞争。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。